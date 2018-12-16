شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ الملك حمد بن عيسى والرئيس نزارباييف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث برقية تهنئة لرئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك حمد بن عيسى، والرئيس نور سلطان نزارباييف، ولحكومتي وشعبي البحرين وكازاخستان الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.



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