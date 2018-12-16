شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة التميز البرلماني العربي لرئيس «الشورى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

فاز رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بجائزة «التميز البرلماني» بالاتحاد البرلماني العربي، فئة «رؤساء البرلمان» من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرين التي عقدت في مجلس النواب المصري، برئاسة أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، واختتمت أعمالها أمس (السبت). وعد رئيس مجلس الشورى فوزه بهذه الجائزة تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين. وأعرب الدكتور عبدالله آل الشيخ، عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك في مجال أداء مجالس الدول العربية بما ينعكس ايجاباً على الشعوب العربية، سائلاً المولى القدير أن يسدد الجهود في ما يخدم الأمة العربية ويحفظ أمنها ورخاءها.