شكرا لقرائتكم خبر عن «هايكنج» نسائي وطيران شراعي يدشنان مهرجان المخواة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

يدشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز مهرجان إمارة الباحة الربيعي في محافظة المخواة، الذي تنطلق فعالياته في الـ20 من الشهر الحالي، وتستمر لأكثر من 3 أشهر.

وأوضح محافظ المخواة نايف محمد الهزاني بأن مهرجان إمارة الباحة الربيعي سيشهد تنظيم فعاليات وبرامج مختلفة عن الأعوام السابقة تستهدف جميع الفئات العمرية وتقام لأول مرة بالمخواة، كالنافورة الراقصة على سد وادي الأحسبة، والمنطاد الهوائي، والهايكنج النسائي، والطيران الشراعي، وماراثون الدراجات الهوائية والسيارات المعدلة والتطعيس، وسباق فريق الخيول، ومعرض الفنون التشكيلية، بالتعاون مع ديار العز السياحية والغرفة التجارية بالمخواة.

وأشار إلى استعداد الجهات كافة لاستقبال زوار تهامة، خصوصا محافظة المخواة، لافتا إلى تجهيز الحدائق والمتنزهات وتنفيذ برنامج بيئتنا خضراء لزراعة 5000 شتلة في المواقع والحدائق العامة.