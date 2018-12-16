شكرا لقرائتكم خبر عن المجاردة: تماس كهربائي يقتل عاملاً ويصيب آخر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (المجاردة) توفي عامل وأصيب زميله (يعملان في مؤسسة متعاقدة مع بلدية المجاردة) إثر تعرضهما لصعقة كهربائية خلال قيامهما بتركيب أعمدة الإنارة بأحد الشوارع الفرعية بمركز أحد ثربان. توفي عامل وأصيب زميله (يعملان في مؤسسة متعاقدة مع بلدية المجاردة) إثر تعرضهما لصعقة كهربائية خلال قيامهما بتركيب أعمدة الإنارة بأحد الشوارع الفرعية بمركز أحد ثربان. وأوضح المتحدث باسم بلدية المجاردة عمر الشهري أن البلدية تعاقدت مع إحدى المؤسسات الوطنية لصيانة وتركيب أعمدة إنارة بمركز أحد ثربان، وأثناء التركيب والنقل حصل تلامس بين أحد الأعمدة وأسلاك الضغط العالي ما نتج عنه تماس كهربائي أدى إلى وفاة أحد العمال وإصابة آخر.



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