شكرا لقرائتكم خبر عن 78 مخالفة و46 تائهاً بالواجهة البحرية في الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

حررت إدارة الأمن والسلامة بأمانة المنطقة الشرقية 78 مخالفة وأعادت 46 طفلا تائها لأسرهم، وأتلفت 28 شيشة في الواجهة البحرية في الدمام ضمن حملاتها الرقابية مع البلديات لضبط المخالفين للأنظمة البلدية.

ونفذت إدارة الأمن والسلامة خلال الفترة الماضية حملات ميدانية شاملة، مع البلديات، تم خلالها ضبط العديد من المخالفات وعززت وجودها في الواجهة البحرية بالدمام على مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وانطلقت أمس الأول مبادرة «ديرتنا جميلة» في أولى محطاتها لتنظيف شاطئ كورنيش المجيدية وذلك بمشاركة فريق all hands التطوعي و25 متطوعا، وتعنى المبادرة التي انطلقت برعاية من رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل في يوم التطوع العالمي، بتنمية الحس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة والممتلكات والمرافق العامة وكيفية المحافظة عليها وعدم العبث بها، ولتعزيز الشراكة المجتمعية بين البلدية والجهات الرسمية واللجان الأهلية التطوعية.

وأكدت ملاك آل إبراهيم -إحدى القائمين على all hands- أن الهدف من الحملة هو سعي الفريق لتوعية المجتمع، وإيصال رسالة عميقة من الشباب في مقتبل العمر للأجيال القادمة ودعوة المجتمع للتكاتف من أجل بيئة أنقى وأنظف، حتى تصبح الواجهة البحرية واجهة جميلة تدل على رقي سكان المحافظة.