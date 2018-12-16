شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي رفيدة» للمواطنين: تقدموا بمطالبكم للمجلس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

طالب رئيس المجلس البلدي في محافظة أحد رفيدة عبدالله أبو عريف المواطنين الذين لم تصلهم الخدمات البلدية بتقديم طلباتهم مباشرة إلى المجلس البلدي لتسجيلها والعمل على تنفيذها، كاشفاً عن اكتمال مشروعي السفلتة والإنارة بالمركز بنسبة 95% في نهاية العام الحالي.

وأشار إلى وجود مقترح لتوسعة المسلخ النموذجي الواقع على طريق الصوح ــ الفرعين، نتيجة الزحام الكبير الذي يعاني منه، وكذلك إنشاء 3 نقاط سلخ في المحافظة ومركزي شعف جارمة والفرعين، وستتم دراسة ذلك المقترح خلال أيام والسعي لتحقيقه خدمة لأهالي المحافظة بوجه عام.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد سالم الوادعي طرح مشروعين للسفلتة للترسية في مركز شعف جارمة التابع للمحافظة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تتضمن حديقة وملعبي كرة قدم وطائرة وممشى ودورات مياه بمركزي الفرعين وشعف جارمة، كاشفاً عن إعداد دراسة لسفلتة جوانب جسر آل الداحس قريباً.

وأكد كشف مناهيل الصرف الصحي في المحافظة التي تمت السفلتة عليها مسبقاً، وإظهارها على طبيعتها بشكل آمن فوق طبقة الأسفلت.