شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 زائر لفعاليات اليوم العالمي للطفل بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نهله حامد الجمال (المدينة المنورة) جذبت فعاليات اليوم العالمي للطفل 2000 زائر استمتعوا بالبرامج المختلفة التي نفذت في 14 دارا لضيافة الأطفال بالمدينة المنورة. جذبت فعاليات اليوم العالمي للطفل 2000 زائر استمتعوا بالبرامج المختلفة التي نفذت في 14 دارا لضيافة الأطفال بالمدينة المنورة. وأوضحت رئيسة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة فضيلة الريحان، بأن اليوم العالمي للطفل يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز وتوعية المجتمع بحقوق الطفل في البقاء والنماء والتعليم والتحرّر من العنف وسوء المعاملة والمشاركة وإسماع الصوت، مشيرة إلى أن الاحتفالية بهذا اليوم تضمنت التعريف بالخدمات والرعاية والأنشطة المقدمة من تلك المراكز للأم والطفل، وتدشين المجلس الاستشاري الذي يمثل مجلس إدارته عضوات مميزات من مديرات مراكز دور الضيافة يعملن على رفع مستوى الدور الأخرى من خلال التوعية والإرشاد والتوجيه للوصول بالمراكز في طيبة الطيبة إلى أعلى مستوى من التميز والرقي.



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