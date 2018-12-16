شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: 580 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان، فهد المطيري (جدة)

أنهت إدارات التعليم فى كافة المناطق استعداداتها وأعلنت جاهزيتها الكاملة لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية اليوم (الأحد)، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري.

واستنفرت إدارات المرور جهودها من أجل تحقيق الانسيابية المنشودة والحيلولة دون زحام الطرق الموصلة لمقار الامتحانات، وعمدت على تكليف دوريات أمنية رسمية وسرية بمتابعة محيط المدارس. وحذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من مروجي المخدرات عبر رسائل SMS أكدت فيها أنهم ينشطون أيام الامتحانات «وواجبنا الإبلاغ عنهم بالاتصال على 995 وسيتم التعامل مع البلاغ بكل سرية».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على بعض المناطق والمحافظات في المملكة من بينها الأجزاء الشرقية لمرتفعات منطقة مكة المكرمة.

فيما تستقبل الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة اليوم (الأحد) 186 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في أول يوم من أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1440هـ بعد إنهاء جميع الاستعدادات واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة دون الشعور بالرهبة والخوف وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم وتساعدهم على الاستذكار الجيد. ويؤدي صباح اليوم أكثر من 275 ألف طالب وطالبة الاختبارات في مدارس جدة ورابغ وخليص.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أنه تم إعداد واعتماد خطة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالتنسيق بين مكاتب التعليم والإشراف التربوي وإدارتي الاختبارات والقبول (بنين وبنات) بما يتعلق بالجانب الإشرافي الميداني على سير الاختبارات، وذلك من خلال زيارات ميدانية تنفذها القيادات التعليمية والمشرفون والمشرفات لتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومتابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل يومي. وأنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استعداداتها لبداية اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1440/1439، فيما أكملت المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد على 100 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.

ويتوجه 17 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام، وتحفيظ القرآن الكريم، ومدارس تعليم الكبار بإدارة التعليم بمحافظة الليث اليوم، لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1439هـ /1440.

وعلى صعيد آخر، أكد قسم الاختبارات والقبول، على قادة وقائدات المدارس كافة، ضرورة تسجيل جميع نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول وذلك عبر النظام المركزي «نور».

وكان مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني، تفقد عددا من مدارس بحرة يرافقه مدير مكتب تعليم محافظة بحرة ماجد الحرازي، واطلع على سير الاختبارات، وتجاوب مع طلب قائد مدرسة رجاء بن حيوة لنظر هبوط في فناء المدرسة وأكد بأنه ستتم معالجته وإصلاحه في أسرع وقت.