شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة: إزالة 4 أحواش وعمارتين مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة بالتعاون مع جهات أمنية لإزالة تعديات في حي الكعكية عبارة عن 4 أحواش وعمارتين مسلحة. كما نفذت أمس (السبت) حملة مشتركة بمواقف حجز السيارات بطريق مكة ــ جدة السريع بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبدعم من الإدارة العامة للنظافة، تم خلالها ضبط العديد من المخالفات المتمثلة في المباسط المخالفة التي تمارس بيع المأكولات الغذائية دون توفر التراخيص النظامية والاشتراطات الصحية اللازمة، وكذلك تمت مصادرة العديد من الألعاب الهوائية التي تعمل بمولدات كهربائية نظراً لخطورتها على سلامة الأطفال، بالإضافة إلى ضبط عربات طعام (فود ترك) تعمل خارج النطاق المرخص لها.

وأسفرت الحملة عن إزالة ثلاث ألعاب هوائية وستة دوافير غاز مختلفة الأحجام وطاولتي حديد وثماني طاولات خشب مختلفة الأحجام وستة مولدات كهربائية، إضافة إلى مصادرة عدد من المفروشات ومواد غذائية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك لسوء الحفظ والتخزين.