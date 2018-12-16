شكرا لقرائتكم خبر 14 نوعا من التأمينات لتغطية مخاطر الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منال سجيني - مكة المكرمة

بات التأمين في الآونة الأخيرة في غاية الأهمية نظرا لكثرة متطلبات الحياة وزيادة المخاطر المحيطة بالفرد، حيث يساهم التأمين في تخفيف وطأة الأزمات والخسائر المالية الناجمة عن الحوادث أو الكوارث المختلفة، كما يعد التأمين نوعا من الاستثمار من خلال اشتراك الأشخاص المعرضين للخطر نفسه في دفع أقساط محددة تمنح للشخص الذي تعرض لمكروه. وتتوفر أنواع عدة للتأمين بعضها مرتبط بالحياة وآخر بالممتلكات لتتناسب مع حاجة كل فرد وإمكاناته. كما أن هناك أنواعا من التأمين تعدها بعض الدول إلزامية وشرطا قانونيا.

هنا قائمة بأبرز أنواع التأمين المتوفرة في دول العالم، بحسب المواقع الرسمية لحكومات الدول وشركات التأمين من مختلف دول العالم.

1 تأمين السفر

يتضمن تغطية المشكلات الرئيسة للمسافر بما فيها الحالات الطبية الطارئة، كالإصابة بمرض أو التعرض لحادث، والخسائر الناجمة عن فقدان الأمتعة والممتلكات الشخصية أو تأخر أو إلغاء الرحلة نتيجة لأسباب خارجة عن السيطرة كاضطراب الطقس أو وجود هجوم إرهابي يهدد الرحلة، فتعمل معظم سياسات تأمين السفر على أن تكون شاملة لحماية المسافر من الحوادث التي قد تتسبب له في خسائر قبل أو أثناء الرحلة.

بعض الدول التي تعده متطلبا قانونيا:

بلجيكا - ألمانيا - روسيا - سويسرا - هولندا

2 تأمين السيارة

يغطي الأضرار التي تتعرض لها المركبات، والتي تنشأ عن حوادث السير أو الحرائق والسرقات وغيرها، ويوجد منه مستويان: ضد الغير، والذي يضمن إصلاح سيارة الآخرين إثر وقوع حادث دون أن يغطي إصلاح سيارة المؤمن، والشامل، والذي يغطي الضرر الواقع على المؤمن والآخرين بما في ذلك السرقة والحوادث المجهولة.

بعض الدول التي تعده متطلبا قانونيا:

فرنسا - المملكة المتحدة - الأرجنتين - اليابان - إسبانيا

3 التأمين الصحي

يتوفر التأمين الصحي في صورتين: التأمين الصحي العام والتأمين الصحي الخاص، حيث يمنح عدد من دول العالم التأمين الصحي العام لمواطنيه لتلقي العلاج بالمجان، إلا أن الكثير يفضل الحصول على التأمين الصحي الخاص للحصول على مميزات إضافية، مثل تفادي الانتظار الطويل واختيار الطبيب والمستشفى.

دول تتيح التأمين الصحي العام المجاني:

الأرجنتين - النمسا - اليابان - إسبانيا - أستراليا

4 تأمين الممتلكات

يغطي الضرر والخسائر لممتلكات الفرد الشخصية في منزله، وتشمل جميع المحتويات غير المرتبطة بالمنزل بشكل دائم، مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية. ويوجد نوعان رئيسيان للتأمين: قيمة الاستبدال ومنتج جديد مقابل القديم. وتختلف قيمة التأمين بحسب مستوى التغطية، فمنها التي تشمل أسبابا محددة، مثل الحرائق والسرقة، وأخرى تحمي ضد التلف العرضي، مثل الكسر أو الاتساخ. فيما تحصل العناصر القيمة والثمينة مثل المجوهرات غالبا على تقييم منفصل عن بقية الممتلكات.

ليس متطلبا قانونيا ولكن يطلبه مقرضو الرهن العقاري في بعض الدول

5 تأمين الحياة

يعمل على حماية الأمن المالي لعائلة المشترك ومن يعولهم من خلال صرف مبلغ مالي مقطوع بعد وفاته. ويعتمد المبلغ على قيمة ونوع التغطية التي يختارها المشترك بحسب احتياجاته، وينقسم إلى فئتين رئيسيتين:

- المدة: يعد من أبسط أشكال تأمين الحياة، حيث تصرف المبالغ عند وفاة المشترك خلال مدة الاشتراك، والتي تتراوح من سنة إلى ثلاثين عاما.

- الدائم: صرف مبلغ دائم بدون التقيد بمدة محددة، ويتفرع إلى ثلاثة أنواع، تشمل التقليدي والشامل والمتغير.

- ليس متطلبا قانونيا

6 تأمين المنزل

يعد أحد أشكال التأمين على الممتلكات ولكنه يغطي الأضرار والخسائر التي تصيب المنزل في حال تضرره من الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل والحرائق مع إصلاح وإعادة بناء المنزل، إضافة إلى تأمين الممتلكات الشخصية داخل المنزل بإصلاحها أو استبدالها.

بعض الدول التي تعده متطلبا قانونيا:

بلجيكا - فرنسا - المملكة المتحدة - سويسرا - جنوب أفريقيا

7 تأمين المدرسة

يغطي التأمين أطفال المدارس ضد فقدانهم لممتلكاتهم الشخصية أو تلفها والأضرار التي قد يتسبب بها الطفل بممتلكات المدرسة أو لطفل آخر، إضافة إلى السماح للطفل بالمشاركة في الرحلات المدرسية والأنشطة الرياضية واللامنهجية.

بعض الدول التي تعده متطلبا قانونيا:

فرنسا

8 التأمين ضد الأمراض الحرجة

يصرف التأمين مبلغا نقديا مقطوعا للمصاب بأمراض خطيرة، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية والسرطان وغيرها، ويتيح للمستفيد إمكانية صرف المبلغ بحسب رغبته، سواء للعلاج خارج البلاد أو الحصول على الرعاية المنزلية أو سداد الديون.

ليس متطلبا قانونيا

9 تأمين حماية الدخل

يمنح فائدة شهرية خالية من الضرائب تحل محل الراتب الشهري بقيمة تصل إلى 80% من الراتب في حال عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو العجز أو التعرض لحادث، وتحدد أقساط الاشتراك وفقا للعوامل الفردية، مثل الوظيفة والعمر ونسبة الدخل المراد تغطيته والحالة الصحية وغيرها.

ليس متطلبا قانونيا

10 تأمين الحيوانات الأليفة

يغطي تكاليف العلاج البيطري كليا أو جزئيا وتكاليف الفحص السنوي والتطعيم، إضافة إلى منح تعويضات في حال توفي الحيوان أو سرق، وتختلف قيمته بحسب نوع العلاج الطبي الذي يحتاجه الحيوان.

ليس متطلبا قانونيا

11 تأمين المسؤولية المهنية

يشمل دفع المبالغ القانونية المترتبة على المؤمن تجاه الغير إثر مطالبات نتيجة الإهمال والخطأ غير المتعمد. ويشمل تكاليف ونفقات الدفاع والترافع، وهي مفيدة للمهنيين مثل المهندسين والأطباء.

بعض الدول التي تعده متطلبا قانونيا:

المملكة المتحدة - الولايات المتحدة - الأرجنتين

12 تأمين المسؤولية المدنية

يضمن المسؤولية القانونية للمطالبات التي يتقدم بها طرف ثالث متضرر بسبب خسارة أو ضرر ممتلكات أو إصابات بدنية أو وفاة ناجمة عن المؤمن، ويشمل التغطية على الحياة الخاصة والدراسية.

بعض الدول التي تعده متطلبا قانونيا:

ألمانيا - فرنسا - سويسرا - الأرجنتين

13 تأمين المستأجر

مجموعة من التغطيات المصممة لمساعدة المستأجر وحمايته وحماية ممتلكاته في المنزل الذي سيسكن فيه بشكل موقت ضد السرقة والتخريب والكوارث، مثل الحريق والفيضانات، حيث يتحمل صاحب المبنى مسؤولية المبنى فقط دون ممتلكات المستأجر، لذا فهو أقل تكلفة من تأمين المنزل.

ليس متطلبا قانونيا، ولكن غالبا ما يطلبه مالكو العقار في بعض الدول

14 تأمين البناء

يغطي المخاطر أو الأضرار في موقع البناء، مثل الانهيار وأي إصابات جسدية أو مادية أو كوارث طبيعية، ويشمل تعويضات للممتلكات والمعدات التالفة أو المتضررة وأي شخص متضرر غير مرتبط بالعمل.

بعض الدول التي تعده متطلبا قانونيا:

فرنسا - الولايات المتحدة - إسبانيا