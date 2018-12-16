شكرا لقرائتكم خبر افتتاح مستشفى الجموم العام نهاية مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

بعد مضي 5 سنوات على تعثر مستشفى الجموم العام بالعاصمة المقدسة، ينتظر أن يفتح أبوابه لاستقبال المرضى في غضون 105 أيام، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع 60% وهو الآن في طور التجهيز.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي لـ «مكة» أن المشروع سيجري الانتهاء منه في نهاية مارس المقبل، مبينا أن العمل جار حاليا على إكمال التجهيزات.

وأضاف أنه ضمن الخطط المستقبلية ومراعاة للكثافة السكنية في العاصمة المقدسة يجري إنشاء مستشفى الشرائع شرق مكة المكرمة بواقع 500 سرير، إضافة إلى اعتماد عدد من المراكز الصحية بأحياء مكة المكرمة خلال العامين الماضيين، حيث يوجد تخطيط وميزانية في كل عام لمواجهة الكثافة السكانية ولدى الشؤون الصحية بالمنطقة دراسة مستقبلية للسنوات العشر المقبلة، من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة وفق التطلعات المنشودة.

وحول ما إذا كان هناك توجه من وزارة الصحة للاستفادة من مستشفيات المشاعر المقدسة في غير موسم الحج لتقديم الرعاية الصحية للأهالي، بين أن مستشفيات المشاعر المقدسة ومراكزها الصحية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية التي تضاهي المستشفيات التي تعمل طوال العام، بيد أنها تعمل فقط خلال موسم الحج، وذلك لخدمة الحجاج، منوها إلى أن العاصمة المقدسة بها مستشفيات مجهزة، منها النور التخصصي وحراء العام والملك عبدالعزيز بحي الزاهر، والملك فيصل بحي الششة، والولادة والأطفال، ومستشفى ابن سينا.

يذكر أن مشروع مستشفى الجموم العام جرى تسليمه للمقاول عام 1433 وكان من المقرر الانتهاء منه 1435 على ألا تزيد مدة التمديد 6 أشهر، وتبلغ طاقته الاستيعابية 100 سرير، حيث يخدم المحافظة والقرى التابعة لها.