الأجانب الأكثر سكنا لنكاسة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاتم المسعودي - مكة المكرمة

أظهرت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، على سكان النكاسة الواقعة ضمن المناطق العشوائية الجاري تطويرها في العاصمة المقدسة أن 6.7%‏ من السكان عزاب، بينما 93.3% أسر.

ويمثل الأجانب النسبة الأكبر من سكانها بـ44593 مقيما، في حين يمثل السعوديون 3.70% من السكان بـ1713 مواطنا، بيد أن أكثر جالية مستوطنة المنطقة هي البرماوية بـ64%‏، تليها الباكستانية بـ19%، والبنجلاديشية 10%.

وبحسب المصادر فإنه جرى استقبال 1775 عقارا من أصل 3898 عقارا بنسبة 45.5% يمثل عدد الصكوك منها 12.5% بعدد 485 صكا، بينما حازت الوثائق النسبة الأكبر بـ1290 وثيقة مشكلة ما نسبته 33%.

وأوضح رجل الأعمال راكان أزهر، أن رؤية المشروع تتبلور في توفر الخدمات المستهدفة بشكل متداخل ومترابط وجعل المخطط متنفسا للسكان ومقصدا للزائرين ونقطة جذب للمستثمرين.

وأضاف أن هذه المشاريع ستحرك العجلة الاقتصادية بالعاصمة المقدسة بشكل أفضل وأقوى مما ينعكس على الشركات والأيدي العاملة، إضافة إلى أن انتقال المقيمين من تلك المناطق سيحرك من التمدد العمراني في أطراف مكة، مما ينعكس على الحركة العقارية التي تشهد ركودا كبيرا، مبينا أن المشروع سيوفر فرصا وظيفية للشباب والشابات السعوديين من خلال الأعمال التي يجري تنفيذها.