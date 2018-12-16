رياضي / الدوري الفرنسي : ريمس يفوز على ستراسبورغ بهدفين مقابل هدف واحد



رانس 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

فاز فريق ستاد دو ريمس اليوم على منافسه ستراسبورغ ألزاس بهدفين مقابل هدف واحد في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وذلك على ملعب أوقوست دولون في مدينة رانس الفرنسية.

وسجل هدفيّ ريمس اللاعبان دومبيا وكافارو، فيما سجل هدف ستراسبورغ اللاعب توماسون.

وبهذه النتيجة يحل فريق ريمس في المركز الثامن برصيد ٢٥ نقطة متساويًا مع فريق نيس، يليهما فريق ستراسبورغ برصيد ٢٣ نقطة.

// انتهى //

02:54ت م

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رانس 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسفاز فريق ستاد دو ريمس اليوم على منافسه ستراسبورغ ألزاس بهدفين مقابل هدف واحد في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وذلك على ملعب أوقوست دولون في مدينة رانس الفرنسية.وسجل هدفيّ ريمس اللاعبان دومبيا وكافارو، فيما سجل هدف ستراسبورغ اللاعب توماسون.وبهذه النتيجة يحل فريق ريمس في المركز الثامن برصيد ٢٥ نقطة متساويًا مع فريق نيس، يليهما فريق ستراسبورغ برصيد ٢٣ نقطة.// انتهى //02:54ت م0180

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