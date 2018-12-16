شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم ٤٦ طفلا تائها لذويهم بكورنيش الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أحد الأطفال التائهين بعد العثور عليه (اليوم)

أحد الأطفال التائهين بعد العثور عليه (اليوم)

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن إدارة الأمن والسلامة استعادت ٤٦ طفلا تائها، وحررت ٧٨ مخالفة وأتلفت ٢٨ شيشة في الواجهة البحرية في الدمام، خلال الفترة الماضية، والتي تأتي ضمن حملاتها الرقابية مع البلديات لضبط المخالفين للأنظمة البلدية.

وأكدت حرصها على راحة المتنزهين والسياح ومرتادي الحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية، من خلال منع المخالفات التي تزعجهم، وتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بهذه الأماكن.

وقامت إدارة الأمن والسلامة خلال الفترة الماضية بحملات ميدانية شاملة، مع البلديات، تم خلالها ضبط العديد من المخالفات فيما قامت بتعزيز تواجدها في الواجهة البحرية بالدمام على مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، فيما قامت بالحد من تواجد الباعة المتجولين وذلك بمنعهم من افتراش الأرصفة بالواجهة البحرية، ومنع إشعال النار من قبل المتنزهين لغرض الشي، لما تسببه من تلف وعدم نظافة المكان، وكذلك منع استخدام الشيشة ومنع تأجير الدراجات بشكل غير نظامي، إضافة إلى إنذار أصحاب السيارات المهملة.

وقامت إدارة الأمن والسلامة بتعزيز حراس الأمن في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك لتنظيم حركة السوق، على مدار الساعة من خلال العمل وفق خطة متكاملة لترتيب حركة السير وخدمة المتسوقين ولتفادي الازدحام، وذلك بهدف الحرص على سلامة وراحة المتسوقين، فيما قامت إدارة الأمن وبلدية الظهران بتنفيذ حملات رقابية على شاطئ نصف القمر للحد من المخالفات، إضافة إلى قيامها مع بلدية غرب الدمام بحملات ميدانية لإزالة المخيمات العشوائية وإزالة الملوثات البيئية.