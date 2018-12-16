شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم النبوي: برنامج ضيوف الملك للعمرة فرصة مهمة للعلماء والمؤثرين والان نبدء بالتفاصيل

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف د. عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة فرصة مهمة للعلماء والمؤثرين في العالم الإسلامي للتباحث فيما يخدم المسلمين ويساهم بوحدتهم، مشيرا إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ودعمه للبرنامج ساهم في تميزه منذ انطلاقته.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها فضيلته للضيوف بمقر إقامتهم بجوار الحرم النبوي، حيث استهل فضيلته بالتأكيد على أهمية الأخوة في الله تعالى، والاعتصام بحبل الله المتين، مؤكدا على أهمية وحدة المسلمين والسعي فيما بينهم والوقوف صفا واحدا ضد المكائد للإسلام والمسلمين.

ودعا البعيجان العلماء والدعاة إلى الله للقيام بدورهم المنوط بهم في إصلاح المجتمعات والسعي فيما يوحد الصف الإسلامي ويساهم في تقوية وشائج المحبة والمودة وتعميق الأخوة الإسلامية بين المسلمين، مبينا أن الاجتماع رحمة والفرقة والخلاف فتنة.

وثمن فضيلته ما يبذله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من جهود حثيثة ومتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، ممثلة في برنامج الاستضافة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقال: إن هذا العمل يهدف إلى توحيد الصف، مقدما شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها الوزير الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الحفاوة والاهتمام بضيوف البرنامج، مؤكدا أن هذا الانطباع الطيب الذي يراه في محيا الضيوف سيصل إلى إخوانهم المسلمين في دولهم مما ينعكس إيجابا بين الأشقاء.

إثر ذلك ألقى وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة د. عبدالله بن محمد الصامل، كلمة رفع خلالها الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على رعايتهما وعنايتهما ودعمهما المستمر لبرنامج الاستضافة الذي أضحى منارة خير للإسلام والمسلمين، مشيدا بما حققه البرنامج خلال مسيرته من منجزات بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة، وبالمتابعة الحثيثة من الوزير المشرف العام على البرنامج التي أسهمت في تميز برامجه وفعالياته المتنوعة، كما نوه بالتعاون القائم مع الأجهزة ذات العلاقة، لا سيما مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، في خدمة ضيوف الملك سلمان للعمرة من تنظيم الفعاليات والزيارات التي تأتي لاطلاع الضيوف على الجهود التي تقدمها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين والعناية بهما.