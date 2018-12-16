شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن وقف عاجزا أمام قضيتي فلسطين وسوريا والان نبدء بالتفاصيل

رحب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بالحل السياسي للأزمة اليمنية، مؤكدا أن السعودية أول المباركين والمؤيدين لهذا الاتفاق.

وقال المعلمي في حوار خاص مع ”الخليج 365”، إن المملكة بعيدة عن سياسة المحاور، مشككا من جهة أخرى، في قدرة إيران على اختراق المجتمعات العربية، ودلل على ذلك بما جرى في العراق من تقارب مع السعودية.

ودعا المعلمي قطر للتخلي عن نهجها الحالي لمصلحة دول الخليج، معتبرا تركيا دولة شقيقة ومسلمة، يمكن تجاوز العقبة الحالية معها.

وأضاف على صعيد آخر، إن الأمم المتحدة عجزت عن حل القضية الفلسطينية والحرب السورية بسبب سيطرة حق النقض الفيتو..

فإلى مضابط اللقاء..

في حال نجاح جهود التسوية السياسية في اليمن بشكل نهائي.. كيف ستتعامل المملكة مع المستقبل؟

- السعودية تنظر لأبناء الشعب اليمني كله باعتبارهم إخوة وأهلا وأصدقاء وجيرانا.

والمملكة تحب اليمنيين بكل أطيافهم، وليس لها عداوة مع أي أحد منهم على الإطلاق، فإذا ما توصلوا إلى اتفاق فيما بينهم، فإن السعودية بلا شك ستكون من أوائل المباركين والمؤيدين لهذا الاتفاق.

خلال الثماني سنوات الماضية من أحداث المنطقة، كان واضحا أن جهود إيران في اختراق المجتمعات العربية قد أثمرت، وحتى الآن انفردت المملكة في التصدي لذلك، ألا تعتقد أنه بات ضروريا إيجاد جهاز إعلامي ودبلوماسي واسع لمواجهة هذا الخطر؟

- أما أن جهودها قد أثمرت، فأنا أشك في ذلك، والدليل ما شاهدناه في العراق، حيث هناك صحوة عربية في هذا الوطن، ويوجد تقارب وطني بين المملكة والعراق، كما أن هناك رغبة من أبناء الشعب العراقي في توثيق العلاقة مع السعودية، وأنتم شاهدتم مباريات كرة القدم، التي أقيمت في مدينة البصرة وغيرها مع المنتخب السعودي، وشاهدتم الجماهير العراقية.

هل لذلك دلالات معينة؟

- هذا يمثل خيبة أمل للإيرانيين حول مدى تصورهم بأنهم حققوا نفوذا في المنطقة.

لذلك لا أظن من المسلم به أن إيران أو غيرها، حققت نتائج في هذا الجانب، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.

ودائما المملكة تنظر إلى المدى الطويل ولا تأبه بالتقلبات قصيرة المدى هنا أو هناك.

اتهمت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بأنها سهلت لإيران اختراق العديد من المؤسسات الدولية، خاصة الأمم المتحدة، عبر دعم موظفين موالين لإيران بشغل مناصب قيادية في هذه المنظمات، برأيكم كيف يمكن تجاوز هذه المشكلة؟

- يصعب الأخذ بهذه الفرضية على أنها حقيقة مسلم بها، كما لا أتصور أن الرئيس أوباما أو أي رئيس آخر، يمكن أن يكون له نفوذ يصل إلى حد تحقيق هذه النتائج التي تسير إليها الفرضية، وعلى كل حال يصعب البحث في الفرضيات والاحتمالات، نحن نتعامل مع الأمم المتحدة كأمر واقع، بكل ما فيها من حسنات وعيوب.

وأيضا نحن نتعاطى مع الإدارة الأمريكية كذلك، ونتعامل مع أي جهة كانت، ونحن نستند في تعاملاتنا تلك، على صلابة مواقفنا ولا نجعل هناك أعذارا لنا، تتمثل في توجيه اللوم لجهة أو أخرى.

رفضت المملكة أن تكون عضوا بمجلس الأمن، هل خسرت من هذا الموقف أم كسبت، أم أن المسألة كانت تسجيل موقف احتجاجي على عمل المجلس؟

- هذا الموضوع تم طرحه منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأعتقد أن أفضل ما يمكن عمله في هذا الشأن أن يُترك هذا الموضوع للتاريخ والباحثين والمحللين السياسيين يتحاورون فيه ويختلفون في ذلك ويجدون الحكم الصحيح على هذا الأمر.

عملتم لسنوات طويلة في الأمم المتحدة، كيف تقيّمون موقف هذه المنظمة ممثلة بمجلس الأمن تجاه القضايا العربية، وبشكل خاص القضية الفلسطينية والحرب السورية؟

- مع الأسف مجلس الأمن الدولي، وقف عاجزا أمام القضية الفلسطينية والحرب السورية، وذلك بسبب سيطرة حق النقض الفيتو، الذي تمارسه دولة في بعض الحالات، وتمارسه دولة في حالات أخرى، وهذا أدى الى حالة من الاستقطاب الدولي، التي خلقت نوعا من الشلل في المجلس فيما يتعلق بهذا الأمر.

ونحن نحاول قدر المستطاع أن نتغلب على هذا الأمر، عن طريق العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة حينا، ومع مجلس الأمن أحيانا أخرى لبحث ما يمكن بحثه، وإقرار ما يمكن إقراره.

تسير منطقة الشرق الأوسط نحو سياسة المحاور، وتحاول إيران ايجاد فضاء سياسي لها يجمع تركيا وقطر، فيما يتم الحديث عن محور قيد التشكل يجمع قبرص وإسرائيل واليونان تدعمه أمريكا، أين السعودية من كل هذا؟

- المملكة دائما بعيدة عن سياسة المحاور، ونحاول الحفاظ على علاقات طيبة مع الجميع. وأنا في واقع الأمر قد لا أتقبل أن قطر وتركيا أصبحتا عدوتين للمملكة.

أعتقد أن هناك خلافات سياسية جوهرية، وأستند هنا على قول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إن المملكة متمسكة بمبادئها، ولكن لا أشك في أن العلاقات بين السعودية من ناحية، وبين شعوب هذه الدول هي علاقات وثيقة، وهي في النهاية التي ستتغلب على كل الصعاب المؤقتة، التي يمكن أن نصادفها في هذا الطريق.

أزمة قطر ساهمت في التقليل من خطر الإرهاب.. هل سنشهد مكاسب أخرى خاصة في الخليج، وما هي توقعاتكم لنهاية الأزمة؟

- المكاسب في الخليج سنشهدها بتلاحم دولها وتعاونها، ونتمنى إن شاء الله تكون قطر جزءا من هذا التلاحم، وأن تتخلى عن نهجها، الذي يمكن أن يجذبها بعيدا عن ذلك، وإن شاء الله تزول الغمة مع الإخوة في قطر في أقرب فرصة ممكنة.

كيف تقيمون العلاقة بين المملكة وتركيا، في هذه المرحلة؟

- تركيا على كل حال دولة شقيقة ومسلمة وكبيرة، والشعب التركي شقيق، ونعتز بعلاقتنا مع أبناء هذا الشعب، ونتمنى إن شاء الله أن تكون العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا على أحسن حال، وأن نتجاوز هذه الغمة التي تقف في الوقت الحاضر وتشكل عقبة في هذا الطريق.