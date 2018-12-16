شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف طالب وطالبة بالشرقية يخوضون اختبارات الفصل الأول والان نبدء بالتفاصيل

تستقبل مدارس التعليم العام في المنطقة الشرقية اليوم، أكثر من مائتي ألف طالب وطالبة في المنطقة، والتوجه لقاعات المدارس، لأداء اختبارات الفصل الدراسـي الأول للمرحلتين المتوسطة والثانوية التي تستمر على مدى أسبوعين، حيث استعدت جميع إدارات المدارس في المنطقة ومحافظاتها بقطاعيها البنين والبنات مبكرا بتجهيز القاعات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة.

جاهزية الميدان

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، خلال لقائه مؤخراً بقياديي وقيادات تعليم المنطقة، ضرورة جاهزية الميدان واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات من خلال تذليل كافة الصعوبات التي قد تكون عائقاً أو مشوشاً لجو الاختبارات، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدور الحقيقي للقيادات التعليمية لا ينحصر في أروقة المكاتب وإيجاد الحلول الإدارية، بل هو يمتد أكثر من ذلك من خلال الدور المناط بهم والمتمثل في الدعم والمساندة لزملائهم العاملين في الميدان التعليمي عبر الزيارات التفقدية والدعم والمساندة للميدان ووضع فرص التحسين.

التحضير الجيد

وأوضح د. الشلعان أن فترة الاختبارات ما هي إلا وسيلة لتحقيق غاية، لذلك نرجو من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وكذلك أولياء الأمور، ألا يصاحب هذه الاختبارات القلق أو الضغط النفسي، حيث إن التحضير الجيد والاهتمام بقراءة المادة الدراسية بكل جوانبها، والبعد عن السهر، وعدم الإكثار من المنبهات، يعطي الطلاب المزيد من الثقة بالنفس ويبعد القلق من نفوسهم واللحاق بركب التفوق.