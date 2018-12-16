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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» و«المخدرات» تحذران من إهمال الطلاب والان نبدء بالتفاصيل
دوريات مرورية أمام مدارس الجبيل لمنع التفحيط (اليوم)
دوريات مرورية أمام مدارس الجبيل لمنع التفحيط (اليوم)
طالبت إدارة مرور محافظة الجبيل الطلاب بالتقيد بالأنظمة المرورية وخاصة بعد انتهاء الاختبارات، وقالت: سوف تطبق الأنظمة في هذا الشأن، مشيرة إلى أهمية التعاون مع رجال المرور حتى الوصول إلى مدارسهم بكل يسر وسهولة.
وأكدت اكتمال الخطط اللازمة منذ وقت مبكر وتسهيل كل ما يهم الطلاب خلال الاختبارات، والتي تبدأ من صباح اليوم الأحد وتستمر حتى الانتهاء من الاختبارات لجميع المدارس والكليات.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمناسبة بدء اختبارات الطلاب عددا من الأمور منها العمل على انتشار دوريات المرور الرسمية والسرية على كافة المحاور الرئيسية لشبكة الطرق بالمحافظة المؤدية للمدارس والمجمعات التعليمية المختلفة من جامعات وكليات ومعاهد، والتواجد المكثف على الطرق من الساعات الأولى لبداية الاختبارات، بالإضافة لتواجد الدوريات المتمركزة حول المدارس لتسهيل حركة السير ووصول الطلبة لقاعات الاختبار بأقصر وقت ممكن، وتطبيق النظام بحق كل من يضبط من الطلبة بمخالفة تفحيط وتمكينه من الاختبارات.
كما حذر مدير التوعية بمكافحة المخدرات بمحافظة الجبيل مداوي البيشي أولياء الأمور من عدم مراقبة أبنائهم، وقال مداوي: إن الجهود التوعوية مستمرة متمثلة في تنفيذ عدد من البرامج منها الجلسة الشبابية في الجبيل، وعلى أولياء الأمور مراقبة أبنائهم بعد انصرافهم من المدارس خاصة أيام الاختبارات، حيث إن مروجي المخدرات يتربصون بالشباب لا سيما في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
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