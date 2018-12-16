شكرا لقرائتكم خبر عن 332 سؤالا لنشر الثقافة العدلية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي مدير مبادرة نشر الثقافة العدلية بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس أن خدمة التواصل العدلي هي خدمة تفاعلية أطلقتها الوزارة عام 2017 من خلال تخصيص حساب عبر «تويتر»، وهو معني بالتواصل والتفاعل المباشر مع المستفيدين للإجابة عن استفساراتهم وتعريفهم بخدمات الوزارة العدلية والقضائية وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب تلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير العمل العدلي.
وبين الخميس أن فريق التواصل العدلي الذي يضم نخبة من القضاة والمختصين من التخصصات العدلية كافة عكف خلال العام الماضي على دراسة وجمع وترتيب أبرز الاستفسارات الواردة إلى حساب التواصل العدلي بتويتر، حيث تم تصنيفها وفق تخصصات الوزارة كالقضاء والتنفيذ والتوثيق، إضافة إلى قطاع المحاماة والجانب التقني إلى جانب قطاع الإعلام والاتصال وتم جمع أبرز الأسئلة المتداولة بين المستفيدين.
وأكد مدير مبادرة نشر الثقافة العدلية بوزارة العدل أن هذا الدليل جاء تلبية للحاجة المعرفية للمستفيدين وبالنظر إلى خدمات الوزارة المتجددة والمتطورة التي تحتم ضرورة تعريف المجتمع وتوعيته بكيفية الاستفادة من تلك الخدمات خصوصا بعد التحول الرقمي في العديد من الخدمات العدلية المقدمة، حيث جاء هذا الدليل في 6 تصنيفات وبواقع 67 صفحة تضم 332 سؤالا تمت صياغتها بلغة مبسطة وسهلة وواضحة.
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