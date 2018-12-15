حادث تصادم عنيف يُخلف 4 وفيات و3 إصابات على "طريق تربة"

محمد بن مسعود - الدمام - تم تقديم الخدمة الإسعافية ونقل المصابين إلى مستشفى قيا العام

أسفر حادث تصادم مروري عنيف بين مركبتين على طريق تربة، وتحديدًا أمام تقاطع غزايل جنوبي الطائف، عن وفاة أربعة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات بالمنطقة وجهت ثلاث فرق إسعافية، وفرقة من "الصحة" بقيادة القائد الميداني بدر الحارثي.

وقال إنه عند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع سبع إصابات، منها أربع وفيات، فيما تبقى ثلاث إصابات قُدرت حالتها بالمتوسطة، وعلى الفور تم التعامل مع الإصابات، وتقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها بعد التنسيق إلى مستشفى قيا العام جنوب شرقي المحافظة.