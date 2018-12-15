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محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول.. غدًا بثت مديرية مكافحة المخدرات رسالة توعوية للمواطنين والمقيمين عبر رسالة نصية sms ، تلقتها هواتفهم مساء اليوم. وحملت الرسالة: أخي المواطن والمقيم.. مروِّجو المخدرات ينشطون أيام الامتحانات، وواجبنا الإبلاغ عنهم بالاتصال على رقم 995، وسيتم التعامل مع البلاغ بكل سرية. مع تحيات المديرية العامة لمكافحة المخدرات. يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق فترة الاختبارات غدًا للطلاب والطالبات؛ إذ تواصل المديرية العامة لمكافحة المخدرات توعيتهم بأخطار المخدرات وأضرارها، وتحذيرهم ممن يروج لها، واستغلال فترة الاختبارات لنشرها.

"مكافحة المخدرات" تدعو للإبلاغ عن مروِّجي المخدرات على رقم 995 هادي العصيمي الخليج 365 2018-12-15 بثت مديرية مكافحة المخدرات رسالة توعوية للمواطنين والمقيمين عبر رسالة نصية sms ، تلقتها هواتفهم مساء اليوم. وحملت الرسالة: أخي المواطن والمقيم.. مروِّجو المخدرات ينشطون أيام الامتحانات، وواجبنا الإبلاغ عنهم بالاتصال على رقم 995، وسيتم التعامل مع البلاغ بكل سرية. مع تحيات المديرية العامة لمكافحة المخدرات. يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق فترة الاختبارات غدًا للطلاب والطالبات؛ إذ تواصل المديرية العامة لمكافحة المخدرات توعيتهم بأخطار المخدرات وأضرارها، وتحذيرهم ممن يروج لها، واستغلال فترة الاختبارات لنشرها. 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 11:52 PM تزامنًا مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول.. غدًا تزامنًا مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول.. غدًا بثت مديرية مكافحة المخدرات رسالة توعوية للمواطنين والمقيمين عبر رسالة نصية sms ، تلقتها هواتفهم مساء اليوم. وحملت الرسالة: أخي المواطن والمقيم.. مروِّجو المخدرات ينشطون أيام الامتحانات، وواجبنا الإبلاغ عنهم بالاتصال على رقم 995، وسيتم التعامل مع البلاغ بكل سرية. مع تحيات المديرية العامة لمكافحة المخدرات. يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق فترة الاختبارات غدًا للطلاب والطالبات؛ إذ تواصل المديرية العامة لمكافحة المخدرات توعيتهم بأخطار المخدرات وأضرارها، وتحذيرهم ممن يروج لها، واستغلال فترة الاختبارات لنشرها.

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المصدر : الخليج 365