شاهد .. آلاف النازحين يتجهون لأمريكا في أزمة هجرة غير مسبوقة

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نشرت وكالة "فرانس برس" مقطع فيديو يتضمن مشاهد لموجات نزوح المهاجرين في قارة أمريكا الجنوبية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2018، فيما وصفته الوكالة بأنه "أزمة هجرة غير مسبوقة تهز القارة الأمريكية".
وضم مقطع الفيديو مشاهد لقافلة تضم آلاف المهاجرين من وسط القارة الأمريكية متجهين باتجاه الولايات المتحدة، حيث قطع المهاجرون المسافة سيرًا على الأقدام ووصلوا إلى الحدود الأمريكية بعد شهر ونصف الشهر.
كما تضمن الفيديو نزوحًا كثيفًا لمواطنين فنزويليين فارين من الأزمة الاقتصادية والسياسية في بلادهم، واضطرار الآلاف منهم إلى عبور مجاري الأنهار وسط التيارات الجارفة.
شاهد .. آلاف النازحين يتجهون لأمريكا في أزمة هجرة غير مسبوقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
نشرت وكالة "فرانس برس" مقطع فيديو يتضمن مشاهد لموجات نزوح المهاجرين في قارة أمريكا الجنوبية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2018، فيما وصفته الوكالة بأنه "أزمة هجرة غير مسبوقة تهز القارة الأمريكية".
وضم مقطع الفيديو مشاهد لقافلة تضم آلاف المهاجرين من وسط القارة الأمريكية متجهين باتجاه الولايات المتحدة، حيث قطع المهاجرون المسافة سيرًا على الأقدام ووصلوا إلى الحدود الأمريكية بعد شهر ونصف الشهر.
كما تضمن الفيديو نزوحًا كثيفًا لمواطنين فنزويليين فارين من الأزمة الاقتصادية والسياسية في بلادهم، واضطرار الآلاف منهم إلى عبور مجاري الأنهار وسط التيارات الجارفة.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
11:24 PM
وصلوا الحدود بعد شهر ونصف الشهر سيرًا على الأقدام
نشرت وكالة "فرانس برس" مقطع فيديو يتضمن مشاهد لموجات نزوح المهاجرين في قارة أمريكا الجنوبية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2018، فيما وصفته الوكالة بأنه "أزمة هجرة غير مسبوقة تهز القارة الأمريكية".
وضم مقطع الفيديو مشاهد لقافلة تضم آلاف المهاجرين من وسط القارة الأمريكية متجهين باتجاه الولايات المتحدة، حيث قطع المهاجرون المسافة سيرًا على الأقدام ووصلوا إلى الحدود الأمريكية بعد شهر ونصف الشهر.
كما تضمن الفيديو نزوحًا كثيفًا لمواطنين فنزويليين فارين من الأزمة الاقتصادية والسياسية في بلادهم، واضطرار الآلاف منهم إلى عبور مجاري الأنهار وسط التيارات الجارفة.
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المصدر : الخليج 365
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