انت الان تتابع المتقاعد بين الغنى والفقر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - اجتهاد مؤسسة التقاعد في تطوير الخدمات الإلكترونية، وإنهاء إجراءات صرف الراتب التقاعدي بدعم وزارة الخدمة المدنية والمالية، إضافة إلى المؤسسات العسكرية، هو محل اعتبار، ولكن ما تظنه المؤسسة إنجازًا يعتبره المتقاعد حقًّا أصيلاً.
لعل من يتصفح موقع مؤسسة التقاعد يخيل إليه أن المؤسسة تسعى لدى المنشآت التجارية للمتقاعد من باب الشفقة، لا كونه من واجباتها الوظيفية، وإلا فما هو تفسيرهم لقائمة التخفيضات الهزيلة التي تضم عروضًا باهتة، فضلاً عن غياب برامج الإفادة من خبرات (المتقاعد) والخدمات الأساسية الأخرى؟!
فمن أصل قرابة (٥٥٠٠) منشأة صحية في السعودية حوت قائمة التخفيضات والعروض (١٢٧) منشأة فقط للطب، وصحة الفم والعيون، موزعة على ثلاث عشرة منطقة إدارية في مساحة أكثر من مليوني كم٢، تخدم أكثر من (مليون) متقاعد مع أسرهم، ويبدو أنها غير مشمولة بأسر المتوفين.
المتقاعد يخرج من الوظيفة ناقصًا ٩٠٪ من صحته، هذا إن لم تقصف الوظيفة عمره؛ لذا فأقل مقابل لاشتراكه هو توفير مرافق طبية معتبرة، ونوادٍ صحية مناسبة؛ إذ إن المتقاعد الغني لن يتسول تخفيضًا أو ميزة لدى التجار بموجب بطاقة (المتقاعد)، في الوقت الذي تشكل فيه الصحة والمعيشة عبئًا أليمًا على كاهل المتقاعد الفقير وأسرته.. وخصوصًا أولئك الذين بلغوا حد المعاش الأدنى بـ ١٩٨٥ ريالاً.
إننا نعلق لمن ألقى السمع وهو شهيد.
يقول الشاعر:
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ** ولا الصبابة إلا من يعانيها
ما يسهر الليل إلا من به ألم ** والنار ما تحرق إلا رجل واطيها
المتقاعد بين الغنى والفقرعبدالغني الشيخ الخليج 365 2018-12-15
اجتهاد مؤسسة التقاعد في تطوير الخدمات الإلكترونية، وإنهاء إجراءات صرف الراتب التقاعدي بدعم وزارة الخدمة المدنية والمالية، إضافة إلى المؤسسات العسكرية، هو محل اعتبار، ولكن ما تظنه المؤسسة إنجازًا يعتبره المتقاعد حقًّا أصيلاً.
لعل من يتصفح موقع مؤسسة التقاعد يخيل إليه أن المؤسسة تسعى لدى المنشآت التجارية للمتقاعد من باب الشفقة، لا كونه من واجباتها الوظيفية، وإلا فما هو تفسيرهم لقائمة التخفيضات الهزيلة التي تضم عروضًا باهتة، فضلاً عن غياب برامج الإفادة من خبرات (المتقاعد) والخدمات الأساسية الأخرى؟!
فمن أصل قرابة (٥٥٠٠) منشأة صحية في السعودية حوت قائمة التخفيضات والعروض (١٢٧) منشأة فقط للطب، وصحة الفم والعيون، موزعة على ثلاث عشرة منطقة إدارية في مساحة أكثر من مليوني كم٢، تخدم أكثر من (مليون) متقاعد مع أسرهم، ويبدو أنها غير مشمولة بأسر المتوفين.
المتقاعد يخرج من الوظيفة ناقصًا ٩٠٪ من صحته، هذا إن لم تقصف الوظيفة عمره؛ لذا فأقل مقابل لاشتراكه هو توفير مرافق طبية معتبرة، ونوادٍ صحية مناسبة؛ إذ إن المتقاعد الغني لن يتسول تخفيضًا أو ميزة لدى التجار بموجب بطاقة (المتقاعد)، في الوقت الذي تشكل فيه الصحة والمعيشة عبئًا أليمًا على كاهل المتقاعد الفقير وأسرته.. وخصوصًا أولئك الذين بلغوا حد المعاش الأدنى بـ ١٩٨٥ ريالاً.
إننا نعلق لمن ألقى السمع وهو شهيد.
يقول الشاعر:
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ** ولا الصبابة إلا من يعانيها
ما يسهر الليل إلا من به ألم ** والنار ما تحرق إلا رجل واطيها
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
11:23 PM
اجتهاد مؤسسة التقاعد في تطوير الخدمات الإلكترونية، وإنهاء إجراءات صرف الراتب التقاعدي بدعم وزارة الخدمة المدنية والمالية، إضافة إلى المؤسسات العسكرية، هو محل اعتبار، ولكن ما تظنه المؤسسة إنجازًا يعتبره المتقاعد حقًّا أصيلاً.
لعل من يتصفح موقع مؤسسة التقاعد يخيل إليه أن المؤسسة تسعى لدى المنشآت التجارية للمتقاعد من باب الشفقة، لا كونه من واجباتها الوظيفية، وإلا فما هو تفسيرهم لقائمة التخفيضات الهزيلة التي تضم عروضًا باهتة، فضلاً عن غياب برامج الإفادة من خبرات (المتقاعد) والخدمات الأساسية الأخرى؟!
فمن أصل قرابة (٥٥٠٠) منشأة صحية في السعودية حوت قائمة التخفيضات والعروض (١٢٧) منشأة فقط للطب، وصحة الفم والعيون، موزعة على ثلاث عشرة منطقة إدارية في مساحة أكثر من مليوني كم٢، تخدم أكثر من (مليون) متقاعد مع أسرهم، ويبدو أنها غير مشمولة بأسر المتوفين.
المتقاعد يخرج من الوظيفة ناقصًا ٩٠٪ من صحته، هذا إن لم تقصف الوظيفة عمره؛ لذا فأقل مقابل لاشتراكه هو توفير مرافق طبية معتبرة، ونوادٍ صحية مناسبة؛ إذ إن المتقاعد الغني لن يتسول تخفيضًا أو ميزة لدى التجار بموجب بطاقة (المتقاعد)، في الوقت الذي تشكل فيه الصحة والمعيشة عبئًا أليمًا على كاهل المتقاعد الفقير وأسرته.. وخصوصًا أولئك الذين بلغوا حد المعاش الأدنى بـ ١٩٨٥ ريالاً.
إننا نعلق لمن ألقى السمع وهو شهيد.
يقول الشاعر:
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ** ولا الصبابة إلا من يعانيها
ما يسهر الليل إلا من به ألم ** والنار ما تحرق إلا رجل واطيها
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، المتقاعد بين الغنى والفقر ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن المتقاعد بين الغنى والفقر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .