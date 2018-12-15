إمارة عسير: تمديد فترة غلق "عقبة ضلع" إلى 22 ديسمبر

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مددت إمارة منطقة عسير فترة غلق عقبة ضلع؛ وذلك بعد وقوف لجنة فنية على مخاطر الانهيارات الصخرية بالعقبة.
وكانت اللجنة قد أوصت في تقرير أعدته في ذلك الشأن بتمديد فترة الإغلاق حتى نهاية يوم السبت المقبل ١٤٤٠/ ٤/ ١٥هـ، الموافق ٢٠١٨/ ١٢/ ٢٢م.
وكان أمير منطقة عسير وافق على ما توصلت إليه اللجنة المكونة من مدير شرطة منطقة عسير ومدير المرور، وبعض مديري الإدارات الحكومية في المنطقة، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات، بشأن الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني بعقبة ضلع، من ضرورة إغلاق جزئي للعقبة للصيانة، وذلك بشكل جزئي لمدة عشرة أيام ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، لإنهاء أعمال معالجة الانهيار الصخري، فيما أكد أمير منطقة عسير على جميع الجهات المعنية للقيام بدورها بالشكل المطلوب لإنهاء أعمال الصيانة في الوقت المحدد، وإفادته بما يتم في ذلك بصفة دورية. أمير عسير يوافق على إغلاق عقبة ضلع بشكل جزئي لمدة 10 أيام أمير عسير يوجّه بتمديد إغلاق عقبة ضلع للأحد القادم
إمارة عسير: تمديد فترة غلق "عقبة ضلع" إلى 22 ديسمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
مددت إمارة منطقة عسير فترة غلق عقبة ضلع؛ وذلك بعد وقوف لجنة فنية على مخاطر الانهيارات الصخرية بالعقبة.
وكانت اللجنة قد أوصت في تقرير أعدته في ذلك الشأن بتمديد فترة الإغلاق حتى نهاية يوم السبت المقبل ١٤٤٠/ ٤/ ١٥هـ، الموافق ٢٠١٨/ ١٢/ ٢٢م.
وكان أمير منطقة عسير وافق على ما توصلت إليه اللجنة المكونة من مدير شرطة منطقة عسير ومدير المرور، وبعض مديري الإدارات الحكومية في المنطقة، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات، بشأن الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني بعقبة ضلع، من ضرورة إغلاق جزئي للعقبة للصيانة، وذلك بشكل جزئي لمدة عشرة أيام ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، لإنهاء أعمال معالجة الانهيار الصخري، فيما أكد أمير منطقة عسير على جميع الجهات المعنية للقيام بدورها بالشكل المطلوب لإنهاء أعمال الصيانة في الوقت المحدد، وإفادته بما يتم في ذلك بصفة دورية.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
11:10 PM
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
11:29 PM
بعد وقوف لجنة فنية على مخاطر الانهيارات الصخرية
مددت إمارة منطقة عسير فترة غلق عقبة ضلع؛ وذلك بعد وقوف لجنة فنية على مخاطر الانهيارات الصخرية بالعقبة.
وكانت اللجنة قد أوصت في تقرير أعدته في ذلك الشأن بتمديد فترة الإغلاق حتى نهاية يوم السبت المقبل ١٤٤٠/ ٤/ ١٥هـ، الموافق ٢٠١٨/ ١٢/ ٢٢م.
وكان أمير منطقة عسير وافق على ما توصلت إليه اللجنة المكونة من مدير شرطة منطقة عسير ومدير المرور، وبعض مديري الإدارات الحكومية في المنطقة، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات، بشأن الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني بعقبة ضلع، من ضرورة إغلاق جزئي للعقبة للصيانة، وذلك بشكل جزئي لمدة عشرة أيام ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، لإنهاء أعمال معالجة الانهيار الصخري، فيما أكد أمير منطقة عسير على جميع الجهات المعنية للقيام بدورها بالشكل المطلوب لإنهاء أعمال الصيانة في الوقت المحدد، وإفادته بما يتم في ذلك بصفة دورية.
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المصدر : الخليج 365
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