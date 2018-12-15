السعودية اليوم / هيئة الصحفيين السعوديين تبرم اتفاقية مع نادي الإعلاميين السعوديين بمحافظة جدة

جدة 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأبرمت هيئة الصحفيين السعوديين اليوم، اتفاقية مع نادي الإعلاميين السعوديين بمحافظة جدة، ينظَم بموجبها النادي إلى منظومة الهيئة ويكون فرعاً لها في جدة.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية مجلس إدارة الهيئة لدعم وتشجيع المبادرات التطوعية التي يسهم بها أعضاء الجمعية العمومية للهيئة في تأسيس فروع وأذرع تخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة وللقطاع الإعلامي.ووقع الاتفاقية نيابة عن هيئة الصحفيين السعوديين نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد بن حسن آل عقران، وعن نادي الإعلاميين السعوديين رئيس النادي حسن بن حامد الصبحي.وأوضح الدكتور آل عقران أن الاتفاقية تهدف إلى دعم وتشجيع وتطوير البرامج والمبادرات والفعاليات الناجحة التي يقوم بها نادي الإعلاميين نظراً لما يملكه من التجارب الناجحة في تقديم البرامج والفعاليات التطوعية المنسجمة مع استراتيجية هيئة الصحفيين التي تهدف إلى تقديم الخدمات والمساندة للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام من خلال البرامج التدريبية والتوعوية والتثقيفية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.وأشار إلى أن الاتفاقية ستمنح نادي الإعلاميين العمل بشكل فّعّال وحسب الأنظمة والقوانين وتمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية في تنفيذ برامجه وفعالياته بما يتوافق مع سياسة وأهداف هيئة الصحفيين.من جانبه أكد الصبحي أن النادي بدأ منذ العام 2014، ويهدف لجمع العاملين في قطاع الإعلام وتكريم الرواد في هذا القطاع والإسهام في دعم وتقديم خدمات توعوية وتثقيفية، والعمل على إبراز الجهود الوطنية.ولفت إلى أن هيئة الصحفيين السعوديين كمؤسسة رائدة من مؤسسات المجتمع المدني في المملكة تتوافق أهدافها مع الأهداف التي يعمل عليها النادي، مفيداً أن الأعضاء المتطوعين في النادي يقارب عددهم الـ 500 عضو من العاملين في قطاعات ووسائل الإعلام داخل المملكة.// انتهى //23:31ت م0174