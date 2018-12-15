السعودية اليوم / أكثر من 275 ألف طالب وطالبة بتعليم جدة يؤدون اختباراتهم غداً

جدة 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسيؤدي أكثر من 275 ألف طالب وطالبة غداً اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي من بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس جدة ورابغ وخليص.وأوضح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أنه تم إعداد واعتماد خطة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالتنسيق بين مكاتب التعليم والإشراف التربوي وإدارتي الاختبارات والقبول بنين وبنات بما يتعلق بالجانب الإشرافي الميداني على سير الاختبارات وذلك من خلال زيارات ميدانية تنفذها القيادات التعليمية و المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومتابعة أعمال التصحيح و رصد الدرجات بشكل يومي .وأكد الثقفي على أهمية التعاون بين البيت والمدرسة و متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم عقب إتمامهم لأداء اختباراتهم وانصرافهم من مدارسهم بشكل يومي ، لافتاً النظر إلى ضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي كما حث الطلاب على الجد والاجتهاد و عدم التواجد في أماكن التجمعات وتجنب الممارسات السلوكية الخاطئة حفاظا على سلامتهم ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح .// انتهى //23:17ت م0173