شكرا لقرائتكم قائد عسكري يمني: جاهزون لاستكمال تحرير صعدة حال لم يرضخ الانقلابيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أعلن قائد في الجيش اليمني، أن الجيش في محور صعدة على استعداد لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة وتطهيرها من الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، في حال لم يرضخ الانقلابيون لنداءات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر أن قوات الجيش، بمختلف جبهات المحور في كامل جاهزيتها لفرض السلام العادل ومواجهة أي تحركات للميليشيا الحوثية لا تنسجم مع مشاورات السلام بما يكفل إلزامهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمن وبدعم تحالف دعم الشرعية تمكنت خلال الأسبوع الجاري من السيطرة على مركز مديرية باقم وتكبيد الميليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهتي باقم ومران.

وجدد القائد العسكري اليمني، التأكيد على التزام قوات المحور بتوجيهات القيادة العسكرية في بلاده، الرامية لنشر السلام والاستقرار لكل محافظات اليمن.

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