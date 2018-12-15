الان تتابع الجمارك السعودية: يُمنع دخول شجرة الميلاد “الكريسماس” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الهيئة العامة للجمارك، منع دخول شجرة عيد الميلاد “الكريسماس” ، مع اقتراب دخول العام الميلادي الجديد 2019. وردت “الجمارك السعودية” -عبر حسابها في تويتر- على سؤال أحد المتابعين الذي استفسر عن سماح دخول الشجرة المعروفة بشجرة الميلاد أو (شجرة الكريسماس) إلى أرض المملكة ؟”. وجاء رد الجمارك: “مرحبًا بك، يُمنع دخول شجرة الميلاد شجرة الكريسماس”.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية: يُمنع دخول شجرة الميلاد “الكريسماس” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .