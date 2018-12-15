الان تتابع إتلاف ٢٠٠ كيلو جرام من اللحوم و١٣كرتونا من العصائر في شقتين سكنيتين تديرهما عمالة مخالفة في الخبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

قامت الشؤون البلدية في الخبر،اليوم، بإتلاف ٢٠٠ كيلو جرام من اللحوم و١٣كرتونا من العصائر في شقتين سكنيتين تديرهما عمالة مخالفة.

وقالت وزارة الشؤون البلديو والقروية على حسابها بموقع التواصل “تويتر” : بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية تضبط شقتين سكنية تقع في شارع مكة وتديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة، حيث جرى تسليم المخالفين للجهة المختصة،وإتلاف ٢٠٠ كيلو من اللحوم و١٣كرتون من العصائر، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.