شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد أعمال صيانة عقبة ضلع حتى السبت القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أعلنت إمارة منطقة عسير تمديد فترة إغلاق عقبة ضلع حتى نهاية يوم السبت 15/ 4/ 1440هـ الموافق 22/ 12/ 2018م، بناء على تقرير اللجنة الفنية لمخاطر الانهيارات الصخرية.

وأشارت الإمارة إلى أنه من المقرر فتح الحركة المرورية يوم الأحد 16/ 4/ 1440هـ الموافق 23/ 12/ 2018م، بما يضمن إنجاز الأعمال التي لها صفة الخطورة، ويؤمن سلامة العابرين مستقبلاً.

وأكد مصدر مطلع بفرع وزارة النقل في عسير، أن حجم العمل كبير جداً ويحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد، حيث أن منطقة أعمال الصيانة تتراوح بطول 600م، وارتفاع 110م.

يذكر أنه تم إغلاق طريق عقبة ضلع في الـ24 من الشهر الماضي لمدة 10 أيام، ثم تمديد أعمال الصيانة حتى فجر غد (الأحد)، وصدرت مساء اليوم توجيهات بتمديد أعمال الصيانة لفترة ثانية.