شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 200 كيلو لحوم و13 كرتون عصائر في الخبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) ضبطت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، شقتين سكنيتين في شارع مكة تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة. ضبطت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، شقتين سكنيتين في شارع مكة تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر «تويتر» اليوم (السبت)، أنه جرى تسليم المخالفين للجهة المختصة، وإتلاف 200 كيلو من اللحوم و13 كرتون من العصائر، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.



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