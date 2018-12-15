شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية خميس مشيط توجه بإزالة تجاوز مواطن.. وتؤكد: ليس من موظفي الأمانة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكد المتحدث باسم بلدية محافظة خميس مشيط بدر القرني، أنه تم تكليف المختصين في بلدية مركز الرونة التابع للمحافظة بسرعة إزالة التجاوز في شارع يقع خلف مركز رياضي ويجاور مخطط سكني في المحافظة؛ مؤكداً أن المتجاوز ليس من منسوبي بلدية المحافظة.

جاء ذلك بعد قيام شخص بنشر تغريدة عبر «تويتر» عن موقع التجاوز مرفقة بـ 4 صور، ذاكراً أن المُتجاوز أحد موظفي بلدية المحافظة.