- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع باكستان تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل إرهابيين من إيران إلى أراضيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السفير الإيراني لدى إسلام أباد للاحتجاج على تسلل إرهابيين من داخل الأراضي الإيرانية، وتنفيذهم هجومًا على فرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية.
وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أنه تم تسليم السفير الإيراني مذكرة احتجاج، تطالب الجانب الإيراني بإجراء تحقيق دقيق حول وجود الإرهابيين في إيران، وتسللهم إلى باكستان لتنفيذ هجوم على فرقة عسكرية باكستانية.
وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل ستة جنود من رجال فِرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية، وإصابة أربعة عشر آخرين، عندما شن مسلحون هجومًا على الفرقة العسكرية التي كانت تقوم بعملية تمشيط في منطقة "كيتيش" المحاذية للحدود مع إيران في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وتبنت منظمة "جيش تحرير بلوشستان" المحظورة مسؤولية تنفيذ الهجوم على الفرقة العسكرية.
باكستان تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل إرهابيين من إيران إلى أراضيهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-15
استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السفير الإيراني لدى إسلام أباد للاحتجاج على تسلل إرهابيين من داخل الأراضي الإيرانية، وتنفيذهم هجومًا على فرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية.
وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أنه تم تسليم السفير الإيراني مذكرة احتجاج، تطالب الجانب الإيراني بإجراء تحقيق دقيق حول وجود الإرهابيين في إيران، وتسللهم إلى باكستان لتنفيذ هجوم على فرقة عسكرية باكستانية.
وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل ستة جنود من رجال فِرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية، وإصابة أربعة عشر آخرين، عندما شن مسلحون هجومًا على الفرقة العسكرية التي كانت تقوم بعملية تمشيط في منطقة "كيتيش" المحاذية للحدود مع إيران في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وتبنت منظمة "جيش تحرير بلوشستان" المحظورة مسؤولية تنفيذ الهجوم على الفرقة العسكرية.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
11:04 PM
طالبت بإجراء تحقيق حول وجود الإرهابيين لتنفيذ هجوم على فرقة عسكرية باكستانية
استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السفير الإيراني لدى إسلام أباد للاحتجاج على تسلل إرهابيين من داخل الأراضي الإيرانية، وتنفيذهم هجومًا على فرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية.
وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أنه تم تسليم السفير الإيراني مذكرة احتجاج، تطالب الجانب الإيراني بإجراء تحقيق دقيق حول وجود الإرهابيين في إيران، وتسللهم إلى باكستان لتنفيذ هجوم على فرقة عسكرية باكستانية.
وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل ستة جنود من رجال فِرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية، وإصابة أربعة عشر آخرين، عندما شن مسلحون هجومًا على الفرقة العسكرية التي كانت تقوم بعملية تمشيط في منطقة "كيتيش" المحاذية للحدود مع إيران في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وتبنت منظمة "جيش تحرير بلوشستان" المحظورة مسؤولية تنفيذ الهجوم على الفرقة العسكرية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، باكستان تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل إرهابيين من إيران إلى أراضيها ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل إرهابيين من إيران إلى أراضيها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .