كلمات ولي العهد الإيجابية وتشجيعه المتواصل وراء إنجازات الشباب السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - يعتبرهم القوة الحقيقية للوطن والطريق لتحقيق "رؤية المملكة 30"

لم يكن مستغربًا حضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم لبطولة "الفورمولا إي"، ولم يكن مستغربًا أيضًا كلماته المحفزة للشاب السعودي الذي التقط معه صورة أثناء حضوره البطولة، إضافة لقبوله بكل تواضع التصوير مع عدد من الشباب؛ فولي العهد -كما يعرفه السعوديون- ينظر للشباب السعودي بثقة، ويهتم بهواياتهم، ويعتبرهم القوة الحقيقية التي ستعبر بالوطن لتحقيق رؤية السعودية 2030.

ويستذكر الشباب السعودي حضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، المباراة التي أهّلت المنتخب السعودي إلى كأس العالم في روسيا، كما يستذكرون حضوره افتتاحية كأس العالم بين السعودية وروسيا (البلد المستضيف للبطولة) كداعم للشباب السعودي، ومشجع رياضي ضمن 20 مليون سعودي. وهذا الحضور يعطي دلالات كبيرة على اهتمام ولي العهد بما يهم الشباب السعودي، الذين يصفهم دائمًا بأصحاب القمم العالية، والشباب الواعي والقوي والمثقف والمبدع.

ويحظى الشباب السعودي بدعم كبير من القيادة، ليس على مستوى الرياضة فحسب، بل في المجالات والتخصصات كافة، وكان آخرها نجاح إطلاق القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب"؛ ما جعلهم محط إعجاب العالم بما حققوه من إنجازات كبيرة.

ويستمد الشباب السعودي قوتهم لتحقيق هذه الإنجازات -بعد الله- مما يجدونه من تشجيع كبير من ولي العهد شخصيًّا من خلال عباراته الإيجابية التي وضعها السعوديون كخارطة طريق لهم نحو النجاح كـ"طموحنا عنان السماء"، و"ينهد جبل طويق ولا تنهد عزيمة الشعب السعودي"، و"ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه مصاعب".

وهذا الاهتمام قوبل بثقة كبيرة جدًّا من الشباب السعودي بولي العهد؛ إذ أظهر استطلاع الشباب العربي 2018 الذي أجرته "بي إس بي ريسيرتش - أصداء بيرسون – مارستيلر" أن الشباب العربي يثقون بشكل كبير بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقيادته في رسم ملامح العقد المقبل. وأبدى الشباب السعودي ثقة كبيرة بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقيادته. ووفقًا للاستطلاع، حظي ولي العهد السعودي بدعم الأغلبية العظمى من الشباب السعودي في جميع المجالات.