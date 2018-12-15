"الجمارك": شجرة "الكريسماس" ممنوعة من دخول السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - ردًّا عل سؤال مغرد على "تويتر"

جددت الهيئة العامة للجمارك تشديدها على منع دخول "شجرة الكريسماس" إلى السعودية، وذلك في رد على استفسار أحد المتابعين عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت الهيئة العامة للجمارك ردًّا على سؤال مغرد بمناسبة نهاية العام الميلادي: "يُمنع دخول شجرة الميلاد (شجرة الكريسماس)".

يُذكر أن شجرة عيد الميلاد عادة ما تكون صنوبر أو مخروطية خضراء، وأكثرها صناعية. ويرتبط الاحتفال بعيد الميلاد عادة بوضع الشجرة داخل المنزل مع تزيينها ببعض الإضاءات والحلوى والألوان.