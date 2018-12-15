الموجة الخامسة لـ"السترات الصفراء".. العنف يتراجع والحشود تتناقص

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ عدد المتظاهرين 33500 في عموم فرنسا

تراجع مستوى التعبئة في التحرك الخامس لمحتجي "السترات الصفراء" بعد ظهر اليوم (السبت) في فرنسا، إذ تظاهر بضعة آلاف فقط بباريس دون تكرار مشاهد العنف الأخيرة، على الرغم من تسجيل مواجهات طفيفة في عددٍ من المدن.

وشكل السبت الخامس من الاحتجاجات اختبارًا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي تعرض لشتائم المحتجين، بعد أن وجّه الجمعة نداء للعودة إلى "الهدوء" و"النظام" وإلى "حياة طبيعية" للبلاد، بعد أن كان أعلن مطلع الأسبوع اتحاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية بهدف استيعاب أزمة اجتماعية غير مسبوقة.

وبعد مقتل أربعة أشخاص في ستراسبورغ مساء الثلاثاء الماضي في اعتداء تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، تزايدت الدعوات لعدم التظاهر في صفوف كل من الطبقة السياسية والفصيل المعتدل في حركة "السترات الصفراء".

وبحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر نحو 33 ألفًا و500 شخص في كامل فرنسا في قرابة الساعة 15,00 (14,00 ت غ)، وكانت الوزارة قد أحصت في التوقيت نفسه السبت الماضي 77 ألفًا.

وخلافًا لما سجّل في التحرّكات السابقة جرت التجمعات عامة بهدوء، على الرغم من تسجيل مواجهات متفرّقة في جادة الشانزليزيه الباريسية، حيث حاولت قوات الأمن تفريق ما بين 300 و400 متظاهر.

سجّلت صدامات أيضًا في جنوب غرب البلاد، ولاسيما في تولوز وبوردو، حيث أطلق المحتجون مقذوفات باتجاه قوات الأمن التي ردّت بوساطة خراطيم المياه وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وبعيد الظهر بلغت حصيلة الموقوفين في باريس 114 شخصًا أُطلق سراح 32 منهم، مقابل توقيف 598 شخصًا ووضع 475 في الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي.

وفي باقي أنحاء فرنسا تراجع العدد بمقدار عشر مرات مقارنة بالسبت الماضي.