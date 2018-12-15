الشركة التي تسببت بإتلاف شوارع "حمدانية جدة" تبدأ أعمال السفلتة

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أيام من إغلاق الأمانة 17 بوابة تابعة لها إثر عدم إصلاحها الأضرار

بدأت أعمال السفلتة للشارع الواقع شمال مجمع الشركة التي أغلقت أمانة جدة 17 بوابه تابعة لها قبل عدة أيام بعد تسببها في إتلاف شوارع بحي الحمدانية وأحياء مجاورة لها تقع شمال شرق المحافظة.

وكان أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قد وجّه بإغلاق بوابات الشركة لعدم تجاوبها في إصلاح الشوارع التي تسببت في إتلافها على الرغم من مطالبتها بالإصلاح وتحويل مسار دخول آلياتها من الجهة الجنوبية.

وأكد التركي لـ"الخليج 365"، أن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز قد وجّه في بداية رصد أضرار الشوارع من جراء آليات الشركة بإعطائها مهلة لكنها لم تتجاوب ما أدى إلى إغلاق البوابات.