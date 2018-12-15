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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق العين الإماراتي على حساب نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3-0 في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2018.
ووصل العين إلى الدور نصف النهائي، وسيقابل فريق ريفر بلايت الأرجنتيني "بطل أمريكا الجنوبية" يوم الثلاثاء 18 الجاري.
انطلق لاعبو العين مع صفارة البداية نحو الهجوم بغية افتتاح التسجيل. ومع أولى الطلعات رفع كايو عرضية، سددها الشحات بالرأس، وترتد من الدفاع، وتلامس القائم، ثم للركنية، عكسها ريان يسلم داخل منطقة المرمى، وارتقى لها المدافع محمد أحمد، فحولها قبل الجميع نحو الشباك.
أخذت الأمور شكلاً مختلفًا عما توقعه الترجي؛ إذ تسيد أصحاب الأرض مجريات الأمور، وبالكاد استطاع "أبطال إفريقيا" الخروج من مناطقهم بعد دقائق، لكن ذلك لم يكن في صالحهم؛ إذ قطعت الكرة من أمام منطقة جزاء العين؛ لينطلق كايو، ويمررها نحو ريان، الذي بدوره تقدم قبل أن يهديها نحو الشحات، وهذا الأخير تلاعب بالدفاع بطريقة رائعة، وأرسل تسديدة رائعة، سكنت الزاوية اليسرى للحارس ابن شريفية محرزًا الهدف الثاني.
حاول لاعبو الترجي القيام بردة فعل مناسبة، وتدارك الأمور قبل فوات الأوان، وجاءت المحاولات بتمريرات قصيرة، ثم توغلات، وفي الكثير من الأحيان كرات عالية داخل المنطقة. توغل غيلان شعلاني من الجهة اليمنى، وعكس الكرة نحو المرمى، ولامست العارضة قبل أن تخرج، ثم ارتقى خنيسي لكرة عرضية، لعبها، وارتدت من الأرض ثم القائم قبل أن يسيطر عليها الحارس.
عاد الترجي بنوايا هجومية واضحة؛ ولذلك تعامل العيناوية مع هذا المخطط بحرص تكتيكي؛ لينجحوا في حرمان منافسيهم من تهديد المرمى.
انتظر العين بعض الوقت للخروج بالطريقة نفسها نحو الهجمات المرتدة، ووصلت الكرة في الجهة اليسرى، ومررها رامي يسلم بذكاء كبير نحو كايو داخل المنطقة، وتخلص من الدفاع، وعكسها عرضية أمام المرمى؛ ليتابعها بندر الأحبابي في الشباك المشرعة هدفًا ثالثًا.
كأس العالم للأندية: العين يهزم الترجي ويتأهل لملاقاة "ريفر بلايت"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
تأهل فريق العين الإماراتي على حساب نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3-0 في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2018.
ووصل العين إلى الدور نصف النهائي، وسيقابل فريق ريفر بلايت الأرجنتيني "بطل أمريكا الجنوبية" يوم الثلاثاء 18 الجاري.
انطلق لاعبو العين مع صفارة البداية نحو الهجوم بغية افتتاح التسجيل. ومع أولى الطلعات رفع كايو عرضية، سددها الشحات بالرأس، وترتد من الدفاع، وتلامس القائم، ثم للركنية، عكسها ريان يسلم داخل منطقة المرمى، وارتقى لها المدافع محمد أحمد، فحولها قبل الجميع نحو الشباك.
أخذت الأمور شكلاً مختلفًا عما توقعه الترجي؛ إذ تسيد أصحاب الأرض مجريات الأمور، وبالكاد استطاع "أبطال إفريقيا" الخروج من مناطقهم بعد دقائق، لكن ذلك لم يكن في صالحهم؛ إذ قطعت الكرة من أمام منطقة جزاء العين؛ لينطلق كايو، ويمررها نحو ريان، الذي بدوره تقدم قبل أن يهديها نحو الشحات، وهذا الأخير تلاعب بالدفاع بطريقة رائعة، وأرسل تسديدة رائعة، سكنت الزاوية اليسرى للحارس ابن شريفية محرزًا الهدف الثاني.
حاول لاعبو الترجي القيام بردة فعل مناسبة، وتدارك الأمور قبل فوات الأوان، وجاءت المحاولات بتمريرات قصيرة، ثم توغلات، وفي الكثير من الأحيان كرات عالية داخل المنطقة. توغل غيلان شعلاني من الجهة اليمنى، وعكس الكرة نحو المرمى، ولامست العارضة قبل أن تخرج، ثم ارتقى خنيسي لكرة عرضية، لعبها، وارتدت من الأرض ثم القائم قبل أن يسيطر عليها الحارس.
عاد الترجي بنوايا هجومية واضحة؛ ولذلك تعامل العيناوية مع هذا المخطط بحرص تكتيكي؛ لينجحوا في حرمان منافسيهم من تهديد المرمى.
انتظر العين بعض الوقت للخروج بالطريقة نفسها نحو الهجمات المرتدة، ووصلت الكرة في الجهة اليسرى، ومررها رامي يسلم بذكاء كبير نحو كايو داخل المنطقة، وتخلص من الدفاع، وعكسها عرضية أمام المرمى؛ ليتابعها بندر الأحبابي في الشباك المشرعة هدفًا ثالثًا.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
10:20 PM
تأهل فريق العين الإماراتي على حساب نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3-0 في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2018.
ووصل العين إلى الدور نصف النهائي، وسيقابل فريق ريفر بلايت الأرجنتيني "بطل أمريكا الجنوبية" يوم الثلاثاء 18 الجاري.
انطلق لاعبو العين مع صفارة البداية نحو الهجوم بغية افتتاح التسجيل. ومع أولى الطلعات رفع كايو عرضية، سددها الشحات بالرأس، وترتد من الدفاع، وتلامس القائم، ثم للركنية، عكسها ريان يسلم داخل منطقة المرمى، وارتقى لها المدافع محمد أحمد، فحولها قبل الجميع نحو الشباك.
أخذت الأمور شكلاً مختلفًا عما توقعه الترجي؛ إذ تسيد أصحاب الأرض مجريات الأمور، وبالكاد استطاع "أبطال إفريقيا" الخروج من مناطقهم بعد دقائق، لكن ذلك لم يكن في صالحهم؛ إذ قطعت الكرة من أمام منطقة جزاء العين؛ لينطلق كايو، ويمررها نحو ريان، الذي بدوره تقدم قبل أن يهديها نحو الشحات، وهذا الأخير تلاعب بالدفاع بطريقة رائعة، وأرسل تسديدة رائعة، سكنت الزاوية اليسرى للحارس ابن شريفية محرزًا الهدف الثاني.
حاول لاعبو الترجي القيام بردة فعل مناسبة، وتدارك الأمور قبل فوات الأوان، وجاءت المحاولات بتمريرات قصيرة، ثم توغلات، وفي الكثير من الأحيان كرات عالية داخل المنطقة. توغل غيلان شعلاني من الجهة اليمنى، وعكس الكرة نحو المرمى، ولامست العارضة قبل أن تخرج، ثم ارتقى خنيسي لكرة عرضية، لعبها، وارتدت من الأرض ثم القائم قبل أن يسيطر عليها الحارس.
عاد الترجي بنوايا هجومية واضحة؛ ولذلك تعامل العيناوية مع هذا المخطط بحرص تكتيكي؛ لينجحوا في حرمان منافسيهم من تهديد المرمى.
انتظر العين بعض الوقت للخروج بالطريقة نفسها نحو الهجمات المرتدة، ووصلت الكرة في الجهة اليسرى، ومررها رامي يسلم بذكاء كبير نحو كايو داخل المنطقة، وتخلص من الدفاع، وعكسها عرضية أمام المرمى؛ ليتابعها بندر الأحبابي في الشباك المشرعة هدفًا ثالثًا.
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المصدر : الخليج 365
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