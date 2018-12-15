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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الحساب الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" استضافته خبير الطقس المعروف حسن كراني؛ وذلك لتقديم نشرات الطقس في مهرجان الجنادرية يوميًّا طيلة أيام المهرجان. وقال المهرجان عبر حسابه الرسمي: "مع الأجواء الجميلة يسعدنا أن نعود للماضي الجميل مع خبير الطقس الأستاذ حسن كراني؛ ليقدم نشرة جوية خاصة بمهرجان الجنادرية يوميًّا الساعة الـ10:00 مساء طيلة أيام المهرجان". "الجنادرية" يعيد "حسن كراني".. نشرات جوية يومية خلال أيام المهرجان عبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-15 أعلن الحساب الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" استضافته خبير الطقس المعروف حسن كراني؛ وذلك لتقديم نشرات الطقس في مهرجان الجنادرية يوميًّا طيلة أيام المهرجان. وقال المهرجان عبر حسابه الرسمي: "مع الأجواء الجميلة يسعدنا أن نعود للماضي الجميل مع خبير الطقس الأستاذ حسن كراني؛ ليقدم نشرة جوية خاصة بمهرجان الجنادرية يوميًّا الساعة الـ10:00 مساء طيلة أيام المهرجان". 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 10:25 PM أعلن الحساب الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" استضافته خبير الطقس المعروف حسن كراني؛ وذلك لتقديم نشرات الطقس في مهرجان الجنادرية يوميًّا طيلة أيام المهرجان. وقال المهرجان عبر حسابه الرسمي: "مع الأجواء الجميلة يسعدنا أن نعود للماضي الجميل مع خبير الطقس الأستاذ حسن كراني؛ ليقدم نشرة جوية خاصة بمهرجان الجنادرية يوميًّا الساعة الـ10:00 مساء طيلة أيام المهرجان". نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الجنادرية" يعيد "حسن كراني".. نشرات جوية يومية خلال أيام المهرجان ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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