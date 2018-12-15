استشاري قلب للطلاب والطالبات: "السهر" عدوكم الأول أيام الامتحانات.. و3 أكواب قهوة تزيد التركيز

محمد بن مسعود - الدمام - "النمر" حثَّهم على الهدوء والاسترخاء وتجنُّب الضغوط والقلق

حذَّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر ،‏الطلاب والطالبات من السهر أيام الامتحانات مؤكدًا أنه عدوهم الأول.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "أثبتت الأبحاث أن النوم أقل من 6 ساعات يوميًّا يؤثر على قدرات الطلاب والطالبات في التركيز والانتباه واسترجاع المعلومة، حتى ولو لم يشعروا بذلك فعليًّا".

كما دعا الاستشاري النمر الطلاب والطالبات لشرب القهوة باعتدال، وذلك بمعدل أقل من ٣٠٠ ملغ كافيين يوميًّا (أقل من ٣ أكواب قهوة أمريكية)، وهو ما يساعد على التركيز، محذرًا في المقابل من أن "زيادتها على ذلك تزيد احتمالية الخفقان، ورعشة اليدين، وعدم القدرة على التركيز". ‏

كما حث الاستشاري النمر الطلاب على الهدوء والاسترخاء، وتجنب الضغوط والقلق، مشيرًا إلى أن من الأمراض التي تزداد شدة مع ازدياد التوتر النفسي: السكري، الضغط، القولون العصبي ‏ارتجاع المريء، حموضة المعدة، الذئبة الحمراء، الصدفية، الشقيقة والربو.

ولفت الدكتور النمر إلى أنه في أيام الامتحانات تنشط السوق السوداء لترويج حبوب (الكبتاجون) ‏محذرًا من أن تعاطيها وترويجها جريمة، إضافة إلى أنها تسبب: ‏ضَعْف التركيز، تسارع نبضات القلب، ضعف عضلة القلب، ارتفاع الضغط، ارتجاع صمامات القلب، تضيق الشرايين والوفاة المفاجئة.