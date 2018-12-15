لسعات كائن بحري تصيب طفلاً أثناء سباحته بشاطئ المرجان بجازان

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قال والد الطفل محمد عسران كليبي (ثلاث سنوات)، المصاب بلسعات كائن بحري، إن القصة بدأت حين خروجه مع أبنائه إلى شاطئ المرجان خلف الاستاد الرياضي، وقام ابنه بممارسة السباحة، ولكن سرعان ما خرج من البحر وهو يصرخ، وبه آثار غريبة على جسده.
وأضاف: فوجئنا بتعرضه للسعة من كائن بحري غريب؛ فتم نقله إلى مستشفى أحد المسارحة، ومنه إلى مستشفى الملك فهد المركزي حيث تجري محاولات علاجه حتى الآن.
وناشد والد الطفل الكليبي علاج طفله بمركز متخصص؛ إذ إنه ما زال يعاني آثار الهجوم عليه من قِبل الكائن البحري.
لسعات كائن بحري تصيب طفلاً أثناء سباحته بشاطئ المرجان بجازانفهد كاملي الخليج 365 2018-12-15
قال والد الطفل محمد عسران كليبي (ثلاث سنوات)، المصاب بلسعات كائن بحري، إن القصة بدأت حين خروجه مع أبنائه إلى شاطئ المرجان خلف الاستاد الرياضي، وقام ابنه بممارسة السباحة، ولكن سرعان ما خرج من البحر وهو يصرخ، وبه آثار غريبة على جسده.
وأضاف: فوجئنا بتعرضه للسعة من كائن بحري غريب؛ فتم نقله إلى مستشفى أحد المسارحة، ومنه إلى مستشفى الملك فهد المركزي حيث تجري محاولات علاجه حتى الآن.
وناشد والد الطفل الكليبي علاج طفله بمركز متخصص؛ إذ إنه ما زال يعاني آثار الهجوم عليه من قِبل الكائن البحري.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
09:30 PM
يوجد في مستشفى الملك فهد المركزي.. ووالده يناشد علاجه في مركز متخصص
قال والد الطفل محمد عسران كليبي (ثلاث سنوات)، المصاب بلسعات كائن بحري، إن القصة بدأت حين خروجه مع أبنائه إلى شاطئ المرجان خلف الاستاد الرياضي، وقام ابنه بممارسة السباحة، ولكن سرعان ما خرج من البحر وهو يصرخ، وبه آثار غريبة على جسده.
وأضاف: فوجئنا بتعرضه للسعة من كائن بحري غريب؛ فتم نقله إلى مستشفى أحد المسارحة، ومنه إلى مستشفى الملك فهد المركزي حيث تجري محاولات علاجه حتى الآن.
وناشد والد الطفل الكليبي علاج طفله بمركز متخصص؛ إذ إنه ما زال يعاني آثار الهجوم عليه من قِبل الكائن البحري.
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المصدر : الخليج 365
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