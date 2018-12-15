قائد في الجيش اليمني: جاهزون لاستكمال تحرير صعدة إذا لم يرضخ الانقلابيون للسلام

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أعلن قائد في الجيش اليمني أن الجيش في محور صعدة على استعداد لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة وتطهيرها من الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، في حال لم يرضخ الانقلابيون لنداءات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.
وأكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر أن قوات الجيش، بمختلف جبهات المحور في كامل جاهزيتها لفرض السلام العادل، ومواجهة أي تحركات للميليشيا الحوثية لا تنسجم مع مشاورات السلام بما يكفل إلزامهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني وبدعم تحالف دعم الشرعية تمكنت خلال الأسبوع الجاري من السيطرة على مركز مديرية باقم وتكبيد الميليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهتي باقم ومران.
وجدد القائد العسكري اليمني، التشديد على التزام قوات المحور بتوجيهات القيادة العسكرية في بلاده، الرامية لنشر السلام والاستقرار لكل محافظات اليمن.
قائد في الجيش اليمني: جاهزون لاستكمال تحرير صعدة إذا لم يرضخ الانقلابيون للسلاموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-15
أعلن قائد في الجيش اليمني أن الجيش في محور صعدة على استعداد لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة وتطهيرها من الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، في حال لم يرضخ الانقلابيون لنداءات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.
وأكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر أن قوات الجيش، بمختلف جبهات المحور في كامل جاهزيتها لفرض السلام العادل، ومواجهة أي تحركات للميليشيا الحوثية لا تنسجم مع مشاورات السلام بما يكفل إلزامهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني وبدعم تحالف دعم الشرعية تمكنت خلال الأسبوع الجاري من السيطرة على مركز مديرية باقم وتكبيد الميليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهتي باقم ومران.
وجدد القائد العسكري اليمني، التشديد على التزام قوات المحور بتوجيهات القيادة العسكرية في بلاده، الرامية لنشر السلام والاستقرار لكل محافظات اليمن.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
09:29 PM
قال: بمساعدة تحالف دعم الشرعية كبدنا الميليشيا خسائر فادحة
أعلن قائد في الجيش اليمني أن الجيش في محور صعدة على استعداد لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة وتطهيرها من الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، في حال لم يرضخ الانقلابيون لنداءات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.
وأكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر أن قوات الجيش، بمختلف جبهات المحور في كامل جاهزيتها لفرض السلام العادل، ومواجهة أي تحركات للميليشيا الحوثية لا تنسجم مع مشاورات السلام بما يكفل إلزامهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني وبدعم تحالف دعم الشرعية تمكنت خلال الأسبوع الجاري من السيطرة على مركز مديرية باقم وتكبيد الميليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهتي باقم ومران.
وجدد القائد العسكري اليمني، التشديد على التزام قوات المحور بتوجيهات القيادة العسكرية في بلاده، الرامية لنشر السلام والاستقرار لكل محافظات اليمن.
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المصدر : الخليج 365
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