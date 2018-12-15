شكرا لقرائتكم فيديو.. محمد بن سلمان لشاب : ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه أي مصاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بات ظهور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في الأحداث الشبابية والرياضية الحدث الذي ينتظره المواطنون في كل مناسبة تستضيف فيها المملكة حدثًا عالميًّا في أي المجالات.

فما بين حضوره في الفعاليات الاقتصادية وفعاليات مسك الشبابية والمناسبات الرياضية هناك قاسم مشترك واحد وهو اهتمام ولي العهد بالشباب.

وخلال ختام بطولة فورمولا إي الدرعية اليوم ظهر ولي العهد وسط الشباب الذي تسابقوا في التقاط السيلفي معهم.

وفي حوار قصير مع أحد الشباب قال الشاب لولي العهد: ما دام حاكمنا على العز سلمان.. ليقاطعه ولي العهد ويربت على كتفه بابتسامته المعهود قائلًا: “ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه أي مصاعب”.

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