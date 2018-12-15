فيديو.. شعب محب يستلهم من قائده العظيم طموحًا يصل عنان السماء

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض - تصوير : بندر الجلعود

يومًا بعد يوم يضرب ولي العهد المثل في التواضع، ويكشف للعالم كيف يحبه أبناء المملكة بعفويته وبساطته وحبه للتواجد، وسط الشباب في كل المناسبات.

وفي جولة له بحي الطريف اليوم تجمع العديد من المواطنين حول ولي العهد يطلبون صورة سيلفي تخلد هذه الذكرى حيث قال أحد المواطنين: “محظوظ والله محظوظ اللي ياخد معك سيلفي” ليقاطعه ولي العهد بقوله: “أنا اللي محظوظ اللي باخد معكم سيلفي”.

وقد حظي مقطع الفيديو الذي يجسد تلاحم الشعب والقيادة بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وآلاف التغريدات التي تتضمن اعتزاز المواطنين وفخرهم بولي العهد وتواضعه.

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