شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية يغادر الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) غادر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء اليوم (السبت) الرياض. غادر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء اليوم (السبت) الرياض. وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد، ومندوب من المراسم.



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