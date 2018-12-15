رياضي / الدوري الألماني : بايرن يفوز على هانوفر ويقلص الفارق مع دورتموند



برلين 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

قلص فريق بايرن ميونخ حامل اللقب الفارق الذي يفصله عن بوروسيا دورتموند في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم إلى ست نقاط مؤقتا بفضل فوزه على مضيفه هانوفر 4 - 0 اليوم في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وتعادل بوروسيا مونشنجلادباخ مع مضيفه هوفنهايم بدون أهداف .

وفي باقي المباريات فاز فورتونا دوسلدورف على ضيفه فرايبورج 2 /صفر ، وتغلب وشتوتجارت على هيرتا برلين 2 - 1 ، وتعادل اوجسبورج مع شالكه 1 - 1 .

// انتهى //

20:57ت م

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برلين 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسقلص فريق بايرن ميونخ حامل اللقب الفارق الذي يفصله عن بوروسيا دورتموند في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم إلى ست نقاط مؤقتا بفضل فوزه على مضيفه هانوفر 4 - 0 اليوم في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.وتعادل بوروسيا مونشنجلادباخ مع مضيفه هوفنهايم بدون أهداف .وفي باقي المباريات فاز فورتونا دوسلدورف على ضيفه فرايبورج 2 /صفر ، وتغلب وشتوتجارت على هيرتا برلين 2 - 1 ، وتعادل اوجسبورج مع شالكه 1 - 1 .// انتهى //20:57ت م0151

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