السعودية اليوم / دولة رئيس الحكومة التونسية يغادر الرياض



الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

غادر دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء اليوم الرياض .

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد ، ومندوب من المراسم .

// انتهى //

20:03ت م

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الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسغادر دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء اليوم الرياض .وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد ، ومندوب من المراسم .// انتهى //20:03ت م0142

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