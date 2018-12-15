شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسي: السعودية تقدم مساعدة مالية لتونس بنحو 830 مليون دولار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:46 مساءً, 15 ديسمبر 2018 م المناطق_وكالات لفت رئيس الوزراء التونسي ​يوسف الشاهد​ إلى أن “​السعودية​ تقدم مساعدة مالية لتونس بنحو 830 مليون ​دولار​”.

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | رئيس الوزراء التونسي: السعودية تقدم مساعدة مالية لتونس بنحو 830 مليون دولار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .