السعودية | قصة الأسورة الحمراء في أيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضيفه الشيخ محمد بن زايد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:16 مساءً, 15 ديسمبر 2018 م
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في خطوة مفاجأة زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان و ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد إفتتاح سباق فورمولا إي الدرعية حيث إلتقطوا الصور السلفي مع الجمهور وتجاذبوا أطراف الحديث معهم بصورة عفوية.
وظهر كل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد يضعون اسورة حمراء في أيديهما تعود إلى بطولة ألعاب الأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبو ظبي في الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019، بمشاركة أكثر من 170 دولة في الألعاب العالمية.
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