شكرا لقرائتكم صور.. #كلايم ينهي دورته الـ20 ويحتفي بتخريج 1500 مبدع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - احتفل مدراء وأعضاء مركز عالم المهارات بوصول برنامج كلايم- البرنامج الخطابي والقيادي الأول في المملكة- للدورة العشرين بإدارة غادة النمير مشاركة أكثر من 1500 مشارك ومشاركة في الـ20 دورة من عمر البرنامج في مدينة الرياض. وتضمن الحفل العديد من الفقرات فبدأ بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم المقدمة، ثم قام المشتركين في كلايم 20 بتقديم خطبة لهم، على المسرح بكل ثقة وإبداع. بعد ذلك ألقت المديرة كلمة لها بهذه المناسبة ثم تم تدشين كلايم بلس، ومن ثم تكريم المشرفين والقائمين على العمل والأطفال الذين كانوا واجهة للمركز في معارضه، وفي الختام قدم المركز كيكًا بشكل أنيق يرمز للرقم 20 موافقًا لتخرج عشرين دفعة من برنامج كلايم.

وقد حضر الحفل أهالي الأطفال ومؤسسي مركز عالم المهارات للتعليم، خلود العمري ومنيرة المخلفي وأيضًا موظفات المركز ومشرفاته. تطوير مهارات قادة المستقبل: من جانبها قالت سمية المهيزع والدة الطفلة لينا العجاجي إحدى خريجات برنامج كلايم: إن الأطفال هم قادة المستقبل فلابد من تطوير مهاراتهم والاعتناء بهم. وأضافت أنها في عام 2016 قامت بتسجيل ابنتها ببرنامج كلايم، حيث البيئة الآمنة والمكان المناسب، فهو ينمي مهارات الإلقاء، القيادة، التعاون وروح الفريق، وقد لاحظت هي ومعلمات ابنتها التغير في شخصيتها، فقد أصبحت تلقي، تحاور وتناقش في المدرسة، وأيضًا زادت ثقتها بنفسها، وفي عام 2017 حصلت لينا على وسام أفضل خطيب بعد تسجيلها مرة أخرى في البرنامج بإصرارٍ منها. مكة تستضيف كلايم: من جانبها أوضحت الشريك المؤسس ومديرة البرامج لمركز عالم المهارات منيرة المخلفي أن برنامج كلايم خلال الفترة القادمة سيقام في الرياض ومكة بإذن اللّه، وبرنامج كلايم بلس بعد تدشينه اليوم سيطبق الترم الثاني، حيث أقاموا شراكات مع مدارس وشركات خاصة. وأوضحت أن المركز يطمح إلى التوسع وإقامة كلايم في العديد من المدارس وأيضًا العديد من المناطق، حيث أصبح مشتركو كلايم في الآونة الأخيرة خاصة في الإجازة الصيفية من العديد من المناطق منها منطقة جدة، مكة والشرقية.

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